8日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝148円42銭前後と、前週末午後5時時点に比べ21銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円75銭前後と69銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース