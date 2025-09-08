SUPER EIGHTの村上信五さん（43）とマツコ･デラックスさんが、8日放送の『月曜から夜ふかし』（よる10時放送）で、2人が前回の収録を欠席した理由を明らかにします。前回の番組冒頭（8月25日放送）では、誰もいないスタジオが映し出されると、ナレーションで村上さんとマツコさんが体調不良のため収録を欠席したことを説明。その後、番組の前説を担当しているお笑いコンビ・ダンシングヒーローがスタジオに登場し、VTR振りを行う異