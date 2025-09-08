「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）２３年にリーグ優勝＆日本一に導いた阪神前監督、岡田彰布オーナー付顧問（６７）が２年ぶりのリーグ優勝を祝福した。投手陣の活躍をポイントに挙げ、好投を引き出した坂本誠志郎捕手（３１）の貢献度を評価。２４年に連覇を逃した経験を生かした正捕手をたたえた。◇◇今年の勝ちっぷりは予想通りというか、普通にやったら勝てると思っとったけどな。優勝の立役者は投手陣や