女優の瀬戸朝香（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。帰国していた2人の子どもたちの夏休みが終わったことを報告し、留学先へ戻ったことを明かした。「子供達が夏休みで帰国したらいーーーっぱい楽しい事をしよ！と、帰国前から色んな計画を立てたまるッと2ヶ月間の夏休み」と子どもたちとのスリーショットをアップ。「たっぷり一緒に過ごせると思っていたけどあっという間に過ぎちゃった」と子どもたちの夏休みが