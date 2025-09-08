世界保健機関（ＷＨＯ）は、天然痘に似た感染症のエムポックス（サル痘）について、「国際的な公衆衛生上の緊急事態」を解除すると発表した。昨年８月にアフリカでの流行を受けて緊急事態を宣言したが、感染状況が落ち着いたと判断した。ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は５日の記者会見で、感染が拡大していたアフリカのコンゴ民主共和国などで感染者や死者数の継続的な減少が確認できたと説明。その上で、「今後も新たな