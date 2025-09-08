気象台は、午前7時59分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新発田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を胎内市に発表しました。さらに洪水警報を新発田市、胎内市、聖籠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市に発表 8日07:59時点下越では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】