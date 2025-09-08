「北海道バレル」が受注を開始した洋酒熟成用のたる＝7月、札幌市木工が盛んな北海道旭川市で、市内の家具メーカーと札幌市の木材販売会社が手を組み、洋酒熟成用のたるの製造会社を立ち上げた。家具の技法を活用した美しい見た目と、12種以上の広葉樹から選べるのが売りで、7月に受注を開始。国産ウイスキーが世界的に評価されるようになったことなどから、蒸留所やワイナリーへの新規参入が相次いでいるといい、2社の強みを生