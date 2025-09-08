【ワシントン＝阿部真司】米政治専門紙ポリティコは５日、第２次トランプ政権で初めて作成する「国家防衛戦略（ＮＤＳ）」について、国境、治安対策など国内での任務を米軍として優先する方針を明記する方向だと報じた。報道によると、同戦略の原案は、中国などへの抑止力強化よりも国内対応を重視する考えを示しており、同紙は「中国の脅威に重点を置いた長年の方針の転換となる」と指摘している。日本などの同盟国に対しては