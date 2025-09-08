タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が、きょう8日に放送される。【写真】番組公式サイトに掲載されたお詫び全文マツコと村上が、体調不良により前回の番組収録を欠席するに至った経緯を「もう限界が来てますよ」「いや、ビックリやで」と、語る。芸能生活史上初めて仕事を休んだという村上の身にいったい何が起きていたのか。そして、羽