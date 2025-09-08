「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神を２年ぶりのリーグ優勝に導いた、坂本誠志郎捕手（３１）がデイリースポーツに独占手記を寄せた。国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得しながら、「タイガースで、もう一回やり返したい」と残留を選んだシーズン。プロ１０年目で数々のキャリアハイの成績を残した。プレッシャー、正捕手と呼ばれること、プロ野球人生の原点など、飾らない言葉で胸の内を明かした。◇◇