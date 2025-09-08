11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の本予告映像が8日、公開された。【動画】夢を叶えた瞬間の涙も収めた本予告映像「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。今回公開された本予告は、華やかなステージに立ちパフォーマンスする姿や夢をかなえた瞬間の涙ぐむ姿、普段見せる