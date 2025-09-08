お笑いタレント有吉弘行（51）が、7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。アインシュタイン稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課が5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳の男（32）を逮捕したことについて言及した。逮捕された男は、稲田やスポーツ選手ら約70人分のアカウントにログインした形跡が