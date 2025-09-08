7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 阪神−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、セ・リーグについて言及した。セ・リーグは阪神が、90年9月8日にリーグ優勝した巨人を上回り、史上最速で2年ぶりにリーグ優勝を果たした。ただ、2位・巨人は61勝62敗3分と借金を抱えているように、阪神以外は借金生活となっている。江本氏は「借金チームばっかりでね」とポツリ。「なんとか借金減らして、貯金を持っ