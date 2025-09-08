オリックス―日本ハム戦プロ野球の微笑ましい始球式に視線が集まった。6日に京セラドームで行われたオリックス―日本ハム戦の試合前、マウンドに現れた動物に癒されるファンが続出し、「今まで見た始球式の中で1番可愛い」との声まで漏れた。異例の光景だった。特別始球式の大役を務めたのは災害救助犬のアッシュ。訓練士とともに登場し、ボールを口にくわえて現れた。場内の「プレーボール」のアナウンスとともに、マウンド手