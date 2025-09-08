「危機感がまったく感じられない」９月に入っても各地で猛暑日が記録されるなど、異常な暑さが収まる気配はない。この異常気象によって窮地に立たされているのが、全国の米農家たちだ。気象庁によると、今年７月の降水量は平年のわずか13％。記録的な水不足は、収穫を控える田んぼにも深刻な影響を与えていた。土はカラカラに乾いてヒビが入り、稲が十分に育たないという事態が全国で相次いでいるのだ。新米の収穫が本格的に進む今