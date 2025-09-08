NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月14日（日）放送予定の第35話「間違凧文武二道(まちがいだこぶんぶのふたみち)」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK定信の政を皮肉ったはずの蔦重らの書。しかし定信はこの茶化しを勘違い…。やはり一筋縄ではいかない男です。次回は歌麿の私生活にも進展がありそうですね。歌麿と、後に妻になるきよの