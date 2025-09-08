牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、100円引きのレシートクーポンを配布する「朝食べたら翌日まで100円オフ」のキャンペーンを、9月8日午前4時から期間限定で実施しています。12月25日までの期間限定同キャンペーンは、朝4時から昼11時までの間に、店内またはテイクアウトで300円以上（以下税込み）の会計をした人に、当日から翌朝11時まで利用できる100円引きのレシートクーポンを配布するものです。実施期間は12