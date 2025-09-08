日本はメキシコと0-0のドロー森保一監督が率いる日本代表は、現地時間9月6日に米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。日本は前半から試合を優勢に進め、後半ATには相手に退場者も出て数的優位を得たが、最後までゴールを挙げることはできなかった。海外メディア「FOX DEPORTES」は、森保ジャパンの戦いぶりを評価しつつも「GKに真の脅威を与えることはできなかった」と試合を振