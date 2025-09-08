シンガー・山本彩が８日までに自身のＳＮＳを更新。街中でのショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「夜風がすっかり秋めいてる…夏を忘れられてない女が通りますよっと」とコメントし、ミニ丈のグレーのキャミソールワンピース姿を投稿。この投稿には「可愛い、可愛すぎる、ほんとに可愛すぎてる」「可愛いしオシャレ」「それにしてもスタイル良すぎ凄くオシャレで似合ってる」「えかわいい年々若返ってるよね？