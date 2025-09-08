駿河男児ボクシングジムの大畑俊平（２４、飛龍高―東洋大）が１４日、スーパーフェザー級８回戦で同級日本８位の英豪（２５、ＬＵＳＨ緑）と対戦する。会場は今夏オープンした名古屋・ＩＧアリーナ。井上尚弥（３２）、武居由樹（２９）らの世界タイトル戦の前座として登場する。収容１７０００人を誇る、日本最大級の会場で「広すぎてお客さんとの距離を遠く感じるから、逆に緊張しないかも。動きが良くなると思います」と笑っ