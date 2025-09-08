ウクライナの首都キーウにある政府庁舎などを標的にロシアが過去最大規模の攻撃を実施し、少なくとも3人が死亡しました。【映像】黒煙があがる首都キーウウクライナ当局は、7日にかけて首都キーウにある政府庁舎などにロシア軍の攻撃があったと明らかにしました。ロイター通信などは、ロシア側が政府庁舎を標的としたのは初めてだと伝えています。また、800機を超えるドローンやミサイル13発を発射していて、これまで最大規