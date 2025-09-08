お笑いタレント有吉弘行（51）が7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。8月28日から大手牛丼チェーン店「吉野家」の一部店舗で期間限定・数量限定で販売されているダチョウの肉を使用した「オーストリッチ丼」（税込み1683円）について言及した。「あれ驚いたんだけど、吉野家で。オーストリッチ丼。ダチョウの肉のステーキ丼みたいな。1000円超えてたよ」と切り出した。「ダチョウ