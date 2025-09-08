TBS安住紳一郎アナウンサーが8日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。ニュース関心度ランキング1位となった石破茂首相の退陣表明のニュースを取り上げ「1位は昨日の夕方、会見があり、石破総理が辞任を表明しました」と紹介した。安住は「昨日の夕方、夜6時だったんですけど、ちょうど世界バレーの中継もしてましたし、それからタイガースの試合が、6時に始まったということで昨日夕方、ニュースが重なったわけ