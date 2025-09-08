新潟県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、村上市には土砂災害警戒情報が出されています。土砂災害に厳重な警戒が必要です。7日夜から下越や佐渡を中心に雨の降り方が強まった県内。気象台は8日明け方にかけて線状降水帯の予測情報を発表しました。これまでに発生は確認されていませんが、村上市高根では24時間に降った雨の量が9月の観測史上最大の210.5ミリを観測。村上市には土砂災害警戒情報が出されています。8日昼過