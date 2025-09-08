不安定な週。仕事は順調に進んでいる案件でも最後まで油断しないこと。また、夏バテに襲われるなど体調も低め。クエン酸と水分補給を抜かりなく。金運は白い色の小銭入れが財運アップアイテムに。恋愛はグループ交際や気心のしれた人との集まりに出会いが潜んでいます。