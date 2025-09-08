エネルギーに溢れるラッキー週。対人面も好調。波長が似ている人と買い物や旅行を満喫できそう。仕事は過去に関心があったことに成功の糸口が潜んでいます。一度流れた計画を再構築するなども吉。恋愛は素敵なご縁に恵まれます。焦らず優雅に関係を繋げていきましょう。