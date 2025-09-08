自己肯定感が下がる週。絶対と信じていたことに対し気持ちが揺らぎがち。また、仕事は質の高さをアピールすると吉。強気な行動＆スピード重視は失敗の元。金運は何気ない浪費が後々まで祟る恐れが。気をつけて。恋愛はビジュアルより、会話や趣味の感性が合う人を選ぶと○。