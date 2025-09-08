リズム良く過ごせる週。ただ、気が乗らないことに手をだすと風向きが変わるかも。仕事も苦手な作業はなるべく人に委ねると○。金運は勝負運に恵まれます。4と7がラッキーナンバー。恋愛は偶然が出会いを運んでくれます。また、居心地のいいスポットも出会いの宝庫に。