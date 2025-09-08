週末はレジャー運が好調。気が合う人とのバカンスでパワーチャージを図れます。仕事は反対にモチベーションが下がりそう。やっつけ的なスタンスでこなしているとドンドン時間をロスする羽目に。恋愛は自分からアクションを起こすと○。気になる相手に自らアピールを。