仕事運が好調な週。いつもと違う角度からあなたの才能を評価してくれる人が現れます。また、転職活動も有利に進みそう。ただ、健康は不摂生をしがち。お酒の席が続く人は体調管理を万全に。恋愛は、仕事を通じて出会いがありそう。ビジネス系のカルチャーシーンも狙い目。