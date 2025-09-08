アクティブな行動力が光る週。仕事は得意なことが強みになります。自信あることは積極的にアピールして。また、対人面はクールな視点が冴え、周囲に頼られる星回り。特に後輩に親身にアドバイスしてあげると○。恋愛は、多彩なシチュエーションに出会いが潜んでいます。