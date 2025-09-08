慌ただしい週。まだ大丈夫とのんびり過ごしていると泣きを見るかも。仕事もアクティブモードにスイッチを入れ突き進みましょう。金運は直感が武器に。ピンときた投資や閃いたお金儲けなどトライしてみては？恋愛は初対面なのに自然に打ち解けられる相手と遭遇できそう。