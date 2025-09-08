何事も空回りしがちな週。気軽に人の相談に乗り、後悔する暗示も。また、仕事は強引な進め方はNG。場違いな空気を感じたら早めに手を引きましょう。レジャーは海外やエキゾチックなイベントが開運スポット。恋愛は華やか。セレブなパーティーなどに出会いが潜んでいます。