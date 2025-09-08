願い事が叶う週。また、仕事は頑張ってきたことにサプライズが潜んでいます。ただ、合理性に偏りすぎると反感を持たれそう。アットホームな組織でこなしている人は特に気をつけて。恋愛はプチモテ期。好きな人からアプローチされそう。ただ、カップルは金銭の揉め事に注意。