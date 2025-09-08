メンタルがソワソワ落ち着かない週。仕事もうっかりミスをしがち。また、健康は喉のアクシデントや気管支系の病に注意して。金運はホビーやレジャーなどで楽しく使うことが開運に。恋愛は運命的な出会いが期待できそう。さりげなく包んでくれる素敵な人が出現するかも。