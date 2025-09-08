日本のビジネスパーソンはなぜこんなに疲れているのでしょうか（写真：プラナ／PIXTA）忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事である片野秀樹氏によれば、無意識のうちにやっている「疲れやすい習慣」に原因があるのかもしれません。片野氏がこのほど上梓した『疲労学』では、疲れを抑える「抑疲労（よくひろう）」の視点から、「行動」「思考」「食