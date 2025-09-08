◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−南アフリカ（８日・沖縄セルラー那覇）開幕３連勝中の高校日本代表は８日午後６時３０分から、南アフリカと対戦する。予告先発は副将を務めるプロ注目の速球派・中野大虎（大阪桐蔭３年）と発表された。中野は今大会初登板となるが、ベンチ内でも積極果敢に声を出し、チームを鼓舞。その姿には小倉全由監督（６８）も