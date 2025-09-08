◆プロボクシング▽スーパーフェザー級８回戦〇木村蓮太朗ＴＫＯ４回１分４４秒●リ・ジャーミン（７日、静岡・グランシップ）駿河男児ジムの木村蓮太朗（２８）が４戦連続となるＫＯ勝ちを飾った。４回にリ・ジャーミン（３４、中国）をロープに詰めて連打を浴びせると、レフェリーが試合を止めた。ＷＢＯアジアパシフィック女子ライトフライ級タイトルマッチは王者・池本夢実（２９、琉球）が初防衛に成功した。ジム