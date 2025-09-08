「やってみたいけど、今さら...」心が動いても、静かに引き返してしまう。年齢、仕事、家庭、そしてどこかにある“気が引ける”感覚。だが、ある社会人学生の実体験をたどっていくと、最初の一歩に必要なのは、特別な能力でも立派な目的でもなかった。「いつか」と思ってきた学びへのヒントは、案外すぐそばにあるかもしれない。※本稿は、伊藤賀一『もっと学びたい！と大人になって思ったら』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集した