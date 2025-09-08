モデルの田久保夏鈴（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児の出産を報告した。「ご報告です」として「先日、第一子を出産しました！元気で大きな男の子です」と報告。「無事に退院し、おうちでの新しい日々もスタートしています」とつづった。「毎日毎日可愛すぎて、愛おしすぎて、胸が張り裂けそうです（笑）」と田久保。「これから息子にとって、明るくて楽しい、笑顔あふれる家庭を築いていける