映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）『秘密の部屋』（2002）の監督として知られるクリス・コロンバス。シリーズの“その後”を描いた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の映画化をオリジナルキャストで手がけたいと望んでいたが、今や実現は「絶対に不可能」だと明言している。 『ハリー・ポッターと呪いの子』は、原作『ハリー・ポッターと死の秘宝』の19年後が