“ホラーの帝王”と呼ばれる巨匠スティーヴン・キングが、スーパーヒーロー映画の暴力描写を「ポルノのよう」だと批判した。 このたび、キングは“リチャード・バックマン”の名で執筆した初の小説作品『死のロングウォーク』の映画版『The Long Walk（原題）』の公開にあたり、英The Timesのインタビューに登場。スーパーヒーロー映画のアクショ