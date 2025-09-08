地域医療の崩壊が加速している。地域に残るはずの若手医師が都心部に回帰する傾向にあるからだ。その結果、地方では産科や小児科の閉鎖が相次ぎ、救急医療の縮小も深刻化の一途を辿る。医師不足に悩む地方自治体は巨額の奨学金を投じて医師確保に努めているが、多くの若手医師は卒業後に「やっぱり東京に帰りたい」と地方を離れてしまう。専門家は「このままでは全国一律の医療は維持できなくなる」と警鐘を鳴らす。なぜ地方に医師