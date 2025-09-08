中国で指紋認証機能が付いた子ども用の水筒が話題になっている。中国メディアの極目新聞などが伝えた。中国では9月に新学期を迎えるため、7〜8月には多くの保護者が子ども用の文房具や水筒、かばんなどを準備する。記事によると、近年は指紋認証で飲み口を解錠する子ども用水筒が注目アイテムになっている。愛用者からは「いたずらを防げるので安全」との声が聞かれる一方で、「実用性が低く無駄」「うまく認証されなかったり電池