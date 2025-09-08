「名湯百選」は、NPO法人健康と温泉フォーラムが、温泉療法医がすすめる温泉として、湯の性質や効能を重視して選定した日本の温泉リストです。源泉数が多く、日本有数の温泉郷を誇る熊本県。同じエリアでも異なる泉質が楽しめる温泉地が人気を集めています。All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「名湯百選」に関するアンケートを実施しました。その中から、行ってみたい「