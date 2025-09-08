『仮面ライダージオウ』主演で俳優デビューした奥野壮の写真集『Journey：）』（KADOKAWA）が、12月5日（金）に発売決定。全国の書店やネット書店では、8月30日（土）から予約受付を開始した。【写真】儚げな表情がすてき！ファンクラブ限定版も■旅気分が味わえる1冊今回発売される『Journey：）』は、“みんなと旅をしている”をテーマに全編シンガポールで撮影を行った、3冊目となる写真集。本誌には、街の中で、自然の