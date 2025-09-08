アメリカのトランプ大統領は、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁を強化する考えを示唆しました。記者「ロシアへの制裁を強化する準備ができていますか？」アメリカトランプ大統領「できています」トランプ大統領は7日、ホワイトハウスで記者団の質問にこのように答え、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁を強化する考えを示唆しました。一方、アメリカのベッセント財務長官もNBCテレビのニュース番組に出演し、「ウクライ