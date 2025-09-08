野党各党は、「政治空白が続く」などと批判した上で、物価高対策などについて議論するため速やかに臨時国会を開くよう求めました。【映像】野田代表のコメント「間違いなく党内抗争が長すぎたのではないでしょうか。物価高対策、これは急がなければならないので、それらを含んだ今年度補正予算案を早く出してきちんと審議をする」（立憲・野田代表）「可及的速やかに、その政治空白を作らずに新しい体制を決め、そして国会を召集