石破総理大臣は、「党内に決定的な分断を生みかねない」として自民党総裁を辞任すると正式に表明しました。【映像】去年9月の自民党総裁選挙の様子「まだやり遂げなければならないことがあるという思いもある中、身を退くという苦渋の決断をいたしました。党内に決定的な分断を生みかねないと考えたからであり、自民党の皆様にはその思いを共有して頂き、ともにこの難局を乗り越えていただきたい」（石破総理大臣）決断の理由