歌手のＣｈａｒａが長男との２ショットを披露した。８日までにインスタグラムを更新し「ＣｈａｒａＷｉｔｈＨＩＭＩで初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました」と報告。俳優やシンガー・ソングライター、モデルとして活躍する佐藤緋美（ひみ、２５）と共演したことを明かした。「この２人組なんていうか、まぁ家族なんですがー」とつづり、「表立って２人では活動してないのでリーダーは緋美さんか